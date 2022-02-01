На российском фондовом рынке активизировались брокеры-мошенники

Правоохранители зафиксировали рост количества лжеброкеров в России. Повышение активности злоумышленников в этом секторе экономики связывают с возросшим интересом граждан к торговле на бирже и низким уровнем финансовой грамотности населения.В 2021 году было зафиксировано свыше 2,45 тысяч жалоб на деятельность недобросовестных поставщиков инвестиционных услуг. Ущерб от деятельности преступников оценивают в 2 млрд рублей, а на одну жертву в среднем пришлось около 500 тысяч рублей убытков.Мошенники предлагают свою помощь по телефону, на интернет-ресурсах, в рекламных объявлениях и социальных сетях. Они рассказывают гражданину о некой системе, которая обеспечивает высокую доходность от инвестиций и предлагают попробовать. На первых сделках жертва получает небольшую прибыль, а когда увеличивает ставки или решает вывести деньги, злоумышленники блокируют счет.Многие пострадавшие поверили незнакомым собеседникам на слово, не пытаясь проверить информацию. Для борьбы с подобными явлениями на рынке правоохранительные органы, Росфинмониторинг, ЦБ РФ и представители Мосбиржи намерены создать межведомственную группу, которая будет вести образовательную работу с инвесторами и выявлять мошеннические площадки.Напомним, что Мосбиржа заняла первую строчку в номинации Лучшие финансово-инвестиционные компании в рейтинге работодателей на сайте Changellenge. Всего в список вошли 187 компаний. Он был создан на основе отзывов шести тысяч студентов, изучающих бизнес, IT и технические специальности в 33 лучших университетах страны.По состоянию на 1 февраля в 16:00 часов, индекс Мосбиржи вырос на 0,73% и составляет 3556,07 пунктов. Акции главных игроков финансового сектора потеряли часть стоимости по сравнению с уровнями закрытия предыдущего дня. Ценные бумаги ВТБ стали стоить на 2,09% меньше, а Сбербанка на 2,13%. Фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,74% цены. Черное золото сегодня стоит $88,6 за баррель.Источник: Мосбиржа.