Российский фондовый рынок закрылся ростом

Рубль продолжает получать поддержку со стороны снижения геополитических рисков и уровней рынка энергоносителей, несмотря на некоторое снижение цен на нефть в рамках сегодняшней сессии. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,64 рубля, курс евро — 86,36 рубля. Цена нефти Brent поднималась до 89,2 доллара за баррель, WTI — до 88,04 доллара.

В лидерах роста оказались «Лукойл» , VK и МТС (они прибавили от 0,05 до 2,41 процента). В красной зоне — ценные бумаги Сбербанка , «Норникеля» и «Газпрома» (падение от 0,30 до 2,40 процента).

Поводом для общего позитивного настроя инвесторов остается стабилизация ситуации вокруг Украины. Несмотря на угрозы и детализацию санкций, которые могут ввести западные страны в отношении России в случае вторжения, новые сигналы относительно возможности эскалации не поступали. Рост фондового рынка России будет определяться развитием ситуации с санкциями против Москвы со стороны США и других западных стран, говорила на пресс-брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее прогнозам, коррекция может составить от 15 до 40 процентов, если рисковый военный сценарий не реализуется.