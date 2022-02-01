В РФ рассказали немцам о преимуществах запуска "Севпотока - 2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев уверен, что жители ФРГ будут меньше платить за газ после запуска газопровода «Северный поток – 2», пишет РИА Новости.

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"Мы поставляем газ по хорошим ценам на основе долгосрочных контрактов. Германия станет покупателем номер один в Европе, и немецким потребителям больше не придется платить так много", - сказал Нечаев в интервью немецкому телеканалу n-tv .

Он подчеркнул, что «Северный поток – 2» - это "международный проект, взаимовыгодная история". Посол напомнил, что течение 50 лет Россия поставляет газ в Германию, и ни разу у немецких партнеров не было повода сомневаться в надежности РФ как поставщика.