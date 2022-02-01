В РФ рассказали немцам о преимуществах запуска "Севпотока - 2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев уверен, что жители ФРГ будут меньше платить за газ после запуска газопровода «Северный поток – 2», пишет РИА Новости.
"Мы поставляем газ по хорошим ценам на основе долгосрочных контрактов. Германия станет покупателем номер один в Европе, и немецким потребителям больше не придется платить так много", - сказал Нечаев в интервью немецкому телеканалу n-tv .
Он подчеркнул, что «Северный поток – 2» - это "международный проект, взаимовыгодная история". Посол напомнил, что течение 50 лет Россия поставляет газ в Германию, и ни разу у немецких партнеров не было повода сомневаться в надежности РФ как поставщика.
"Северный поток 2" - газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В настоящее время процесс сертификации проекта газопровода в германском регуляторе приостановлен в ожидании необходимой документации. После решения регулятора будет необходимо мнение Еврокомиссии, которая намерена проконсультироваться с Украиной.