Курсы доллара и евро упали до минимума за две недели

Курс рубля 2 февраля укрепляет свои позиции. Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января, курс евро — ниже 86 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 15:33 мск курс доллара упал на 91 копейку, до 75,90 рубля. Евро потерял 48 копеек и стоил 85,95 рубля.
Цены на нефть марки Brent составили $89,10 за баррель.
Усиление рубля происходит на фоне снижения геополитической напряженности и высоких цен на нефть. Кроме того, продолжается ослабление доллара к корзине основных валют.