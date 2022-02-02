Курсы доллара и евро упали до минимума за две недели

Курс рубля 2 февраля укрепляет свои позиции. Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января, курс евро — ниже 86 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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К 15:33 мск курс доллара упал на 91 копейку, до 75,90 рубля. Евро потерял 48 копеек и стоил 85,95 рубля.

Цены на нефть марки Brent составили $89,10 за баррель.