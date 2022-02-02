Глава «Сбера» Герман Греф поддержал запрет платежей в криптовалютах в России. Об этом сообщило агентство «Прайм». При этом Греф считает, что у россиян должно было право на владение такими активами, на появление производных на них, а также на стейблкоины — криптовалюты, обеспеченные долларом США, евро, рублём, китайским юанем либо драгоценными металлами. «У нас есть закон о цифровых активах, которые, в общем, позволяют это, надо это развивать всячески», — заявил глава «Сбера». В январе Центробанк опубликовал доклад на тему криптовалют, в котором предложил запретить их оборот и майнинг в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Против этого высказались многие эксперты и участники рынка, в том числе основатель Telegram и создатель токена TON Павел Дуров. Вместе с этим вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют. Документпредусматривает их регулирование, а не запрет. Окончательно российские власти примут решение по развитию этой сферы в стране в течение месяца, сообщал «Секрет». Фото: Pexels , Pexels License