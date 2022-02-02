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1 час назад

Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок 2 февраля закрылся разнонаправленно — индекс Мосбиржи упал на 0,12 процента, а индекс РТС вырос на 0,43 процента, свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок закрылся падением
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»Авилов Александр / АГН «Москва»

Рубль продолжил рост по отношению к основным иностранным валютам благодаря снижению геополитических рисков и высоким ценам на энергоносители. Курс доллара с расчетом на завтра потерял 56 копеек и составил 76,24 рубля, курс евро упал на 25 копеек, до 86,18 рубля. Фьючерсные контракты на нефть марки Brent поднялись на 1,87 процента, до 83,74 доллара за баррель, WTI — на 3,99 процента до 82,36 доллара.

В лидерах роста оказались Globaltrans (плюс 1,99 процента), «Алроса» (плюс 1,76 процента) и «Северсталь» (плюс 1,51 процента). Больше остальных подешевели бумаги VK (минус 3,84 процента), МосБиржи (минус 2,6 процента) и «Детского мира» (минус 2,38 процента).

Российская валюта укрепляется на фоне заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по поводу анонсированных санкций США в отношении Москвы. По словам представителя Кремля, у России есть планы по минимизации последствий после возможного введения запрета российским банкам проводить ряд операций в долларах. Кроме того, 2 февраля стоимость нефти Brent снова поднялась выше 90 долларов за баррель на лондонской бирже ICE на фоне решения ОПЕК+ сохранить текущий уровень наращивания добычи.

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