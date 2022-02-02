Греф выступил за запрет платежей в криптовалюте, но поддержал стейблкоины

Глава Сбербанка Герман Греф поддержал запрет свободного хождения криптовалют в России, передаёт ТАСС. В то же время, по его мнению, нельзя запрещать стейблкоины — криптовалюту, привязанную к фиатной валюте. Развитие технологии «блокчейн» должно продолжаться, но подходить к этому нужно аккуратно, считает он.

Хождение криптовалюты как платежного средства, запрет его на территории страны я поддерживаю. Но ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи, как стейблкоины, — заявил глава банка.

Греф отметил важность стейблкоинов для развития технологии «блокчейн». «Тут самое главное «с водой не выплеснуть ребёнка», — добавил он. Нужно очень аккуратно к этому подходить. По его словам, перерегулирование в глобальном рынке грозит уходом компетенции в другие юрисдикции.

Глава Сбербанка указал, что людям нужно рассказывать об опасностях, связанных с владением криптовалютой, так как это очень волатильный инструмент, при котором можно всё потерять. Однако это, по его мнению, не означает, что его нужно запрещать. Он привёл пример с вложениями в акции некоторых компаний, которые не менее рискованны.