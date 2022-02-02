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46 минут назад

Bloomberg: Европа вынуждена признать, что российский газ незаменим

Несмотря на то, что все страны-поставщики энергоресурсов от Катара до Азербайджана обязались поставлять газ в Европу в экстренных случаях, Евросоюз вынужден признать, что не может заменить главного поставщика — Россию, пишет Bloomberg.

Bloomberg: Европа прогадала с поиском замены российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжающаяся напряженность вокруг Украины и связанные с этим колебания цен на газ заставили Евросоюз вести переговоры с крупными производителями топлива и искать партнерские отношения и даже потенциальные обмены топливом с Азией, где рынок вдвое больше. Недавнее поступление сжиженного природного газа (СПГ) на фоне мягкой погоды помогло ослабить напряженность. Но Европа получает из России более трети потребляемого ею газа, и поставки голубого топлива из других стран может спровоцировать кризис в других регионах.

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«У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам пришлось бы перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия, чтобы заменить ПАО «Газпром». И что бы это значило? Это означало бы массовую нехватку энергии по всей Азии, вы бы экспортировали энергетический кризис Европы в Азию», - сказал старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит.

Объем газа, необходимый ЕС, не может быть заменен каким-либо одним поставщиком в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы, заявил во вторник министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Он добавил, что контракты Дохи на поставку «неприкосновенны в Катаре», и приоритетом страны является удовлетворение потребностей своих существующих клиентов в первую очередь. По его словам, для обеспечения энергетической безопасности Европы потребуются коллективные усилия ряда различных поставщиков.

Цена на газ в Европе поползла вниз

Поскольку газовая инфраструктура стоит дорого, большая часть мировых объемов обычно продается по долгосрочным контрактам между продавцами и покупателями. Гибкие поставки из США могут помочь Европе, но только если цена будет подходящей.

По словам высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, в прошлом месяце США были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу и вместе с другими странами помогли вытеснить поставки российского газа на несколько процентных пунктов в январе.

Но это не гарантирует последующих поставок. Европа была самым выгодным потребителем сверхохлажденного топлива с конца прошлого года, но обычно эту позицию занимает Азия как самый быстрорастущий рынок в мире. Если аппетит Китая к газу снова проснется, танкеры быстро покинут Европу и направятся на восток.

В поле зрения ЕС также находится Азербайджан, который начал поставлять газ в Европу в конце 2020 года. Его поставки в Европу, Турцию и Грузию составляют примерно десятую часть от объемов, которые Газпром продает на свои основные экспортные рынки.

«Реальность такова, что Азербайджан не является конкурентом российского газа только из-за объемов. Мы могли бы помочь с некоторыми поставками, но азербайджанские объемы не равны российским, это очевидно. Об этом должны подумать и наши западные партнеры», — сказал в интервью на прошлой неделе посол страны в Великобритании Элин Сулейманов.

На данный момент Европа полагается на импортируемый СПГ. Однако к маю Азия должна восстановить свою позицию в качестве топового потребителя топлива из США.

«Говорят, что «мы заполним пробел сжиженным природным газом», — нет, вы не сможете. Это физически невозможно сделать, для этого в мире недостаточно СПГ», — подчеркнул Смит.

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