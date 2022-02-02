Bloomberg: Европа прогадала с поиском замены российскому газу

Несмотря на то, что все страны-поставщики энергоресурсов от Катара до Азербайджана обязались поставлять газ в Европу в экстренных случаях, Евросоюз вынужден признать, что не может заменить главного поставщика — Россию, пишет Bloomberg.

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Продолжающаяся напряженность вокруг Украины и связанные с этим колебания цен на газ заставили Евросоюз вести переговоры с крупными производителями топлива и искать партнерские отношения и даже потенциальные обмены топливом с Азией, где рынок вдвое больше. Недавнее поступление сжиженного природного газа (СПГ) на фоне мягкой погоды помогло ослабить напряженность. Но Европа получает из России более трети потребляемого ею газа, и поставки голубого топлива из других стран может спровоцировать кризис в других регионах.

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«У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам пришлось бы перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия, чтобы заменить ПАО «Газпром». И что бы это значило? Это означало бы массовую нехватку энергии по всей Азии, вы бы экспортировали энергетический кризис Европы в Азию», - сказал старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит.

Объем газа, необходимый ЕС, не может быть заменен каким-либо одним поставщиком в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы, заявил во вторник министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Он добавил, что контракты Дохи на поставку «неприкосновенны в Катаре», и приоритетом страны является удовлетворение потребностей своих существующих клиентов в первую очередь. По его словам, для обеспечения энергетической безопасности Европы потребуются коллективные усилия ряда различных поставщиков.

Поскольку газовая инфраструктура стоит дорого, большая часть мировых объемов обычно продается по долгосрочным контрактам между продавцами и покупателями. Гибкие поставки из США могут помочь Европе, но только если цена будет подходящей.

По словам высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, в прошлом месяце США были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу и вместе с другими странами помогли вытеснить поставки российского газа на несколько процентных пунктов в январе.

Но это не гарантирует последующих поставок. Европа была самым выгодным потребителем сверхохлажденного топлива с конца прошлого года, но обычно эту позицию занимает Азия как самый быстрорастущий рынок в мире. Если аппетит Китая к газу снова проснется, танкеры быстро покинут Европу и направятся на восток.

В поле зрения ЕС также находится Азербайджан, который начал поставлять газ в Европу в конце 2020 года. Его поставки в Европу, Турцию и Грузию составляют примерно десятую часть от объемов, которые Газпром продает на свои основные экспортные рынки.

«Реальность такова, что Азербайджан не является конкурентом российского газа только из-за объемов. Мы могли бы помочь с некоторыми поставками, но азербайджанские объемы не равны российским, это очевидно. Об этом должны подумать и наши западные партнеры», — сказал в интервью на прошлой неделе посол страны в Великобритании Элин Сулейманов.

На данный момент Европа полагается на импортируемый СПГ. Однако к маю Азия должна восстановить свою позицию в качестве топового потребителя топлива из США.