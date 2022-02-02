Герман Греф выступил за развитие стейблкоинов

При этом глава Сбербанка предостерёг от использования криптовалют для расчётов в России. Он также призвал очень осторожно подходить к регулированию новых технологий, особенно блокчейна.«Нужно людям давать понимание и знание того, что это очень волатильный инструмент, который может привести к тому, что в один прекрасный момент можно потерять всё. Но если человек осознаёт и идёт инвестировать, то зачем ему запрещать? Мы же не запрещаем казино. Кроме того, вложения в акции некоторых компаний не менее рискованы, чем вложения в криптовалюты», — подчеркнул Греф.Ранее Банк России и правительство приступили к обсуждению регулирования рынка цифровых активов. В то время как регулятор выступает за запреты на большинство операций с ними в стране, Минфин предлагает более мягкий подход.