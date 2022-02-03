СМИ: Кабмин склоняется к позиции Минфина в вопросе по криптовалютам

Правительство обсуждает вопросы регулирования криптовалютного рынка и пока склоняется к позиции Минфина. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

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Издание отмечает, что легализация владения криптовалютой по довольно жестким правилам позволит части российских владельцев криптовалюты оперировать ими как инвестиционными активами под контролем государства через банки и с уплатой налогов.

Ранее в Минфине выступили не за запрет криптовалют в России, а за их регулирование. Так, в документе, направленном в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, предлагается проводить все криптовалютные операции через российские банки. В ведомстве считают, что такие меры позволят контролировать операции с криптовалютой и идентифицировать всех участников.