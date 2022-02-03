Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Кабмин склоняется к позиции Минфина в вопросе по криптовалютам

Правительство обсуждает вопросы регулирования криптовалютного рынка и пока склоняется к позиции Минфина. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

СМИ: Кабмин склоняется к позиции Минфина в вопросе по криптовалютам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что легализация владения криптовалютой по довольно жестким правилам позволит части российских владельцев криптовалюты оперировать ими как инвестиционными активами под контролем государства через банки и с уплатой налогов.

Ранее в Минфине выступили не за запрет криптовалют в России, а за их регулирование. Так, в документе, направленном в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, предлагается проводить все криптовалютные операции через российские банки. В ведомстве считают, что такие меры позволят контролировать операции с криптовалютой и идентифицировать всех участников.

В свою очередь Банк России выступает за запрет практически всех операций с криптовалютами. Окончательное будущее криптовалют в России определится в ближайшие полгода. Регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором предложил оставить, по сути, только возможность покупать и продавать криптовалюты на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители