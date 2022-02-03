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50 минут назад

Российский фондовый рынок открылся падением

В начале основной сессии на Московской бирже российский фондовый рынок снижается. Индекс Мосбиржи упал на 1,27 процента, до 3499 пункта, а индекс РТС — на 1,47 процента, до 1442,33 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок упал
Фото: ТАССТАСС

Российская валюта с начала дня также теряет позиции. Доллар вырос до 76,47 рубля (плюс 0,56 процента), евро — до 86,37 рубля (плюс 0,53 процента).

США могут обвалить валюту РФ на 5-7 рублей

Все «голубые фишки» Мосбиржи открыли торги в «красной зоне». Лучше всего чувствуют себя бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 0,18 процента, до 36,98 рубля), «Норникеля» (минус 0,4 процента, до 21 584 рубля) и «Русала» (минус 0,44 процента, до 69,68 рубля). Лидерами падения стали «Сбер» (минус 3,37 процента, до 1604,5 рубля), «Яндекс» (минус 3,24 процента, до 3555,8 рубля) и «Тинькофф» (минус 3,13 процента, до 5380 рубля).

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