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1 час назад

Электричество для британцев резко подорожало

Стоимость электроэнергии для британцев резко подорожала за последние несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственный регулятор Ofgem.

Электричество для британцев резко подорожало
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о верхнем потолке стоимости электроэнергии, которую ресурсосбытовые компании могут взимать с домохозяйств. С апреля предел установлен на уровне 1971 фунта (204,5 тысячи рублей) в год. Стандартный тариф вырастет на 693 фунта, вариант, предусматривающий предоплату, — на 708 фунтов.

Таким образом, за последний год — с апреля 2021 года — рост составил 54 процента. Лимит тарифов пересматривается дважды в год.

Нынешнее повышение связано с резким ростом цен на газ на фоне европейского энергетического кризиса, начавшегося в августе из-за снижения объема поставок российского газа и низкого уровня заполненности европейских хранилищ.

Руководство Ofgem заявило, что осознает последствия повышения предельной цены для многих рядовых британцев, которые «изо всех сил пытаются свести концы с концами». Подорожание электроэнергии происходит на фоне общего роста цен в стране. По итогам 2021 года уровень инфляции составил 5,4 процента, что стало наивысшим показателем с 1992-го.

В то же время во второй половине прошлого года в Великобритании резко снизилось предложение электроэнергии. В условиях растущих цен на газ о банкротстве за короткий промежуток времени объявили сразу 13 сбытовых компаний.

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