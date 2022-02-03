Как начать инвестировать: два способа с низким риском

Способ 1. Инвестировать в облигацииГосударство или компании занимают деньги у инвесторов. Для этого они выпускают облигации — долговые бумаги. За пользование деньгами они платят инвесторам процент — купон — и возвращают долг в срок погашения облигации.Этот способ инвестирования надёжен, так как вероятность того, что крупная компания, государство или регион обанкротятся и не смогут отдать долг, минимальна.Частному лицу, чтобы купить облигации, нужно открыть брокерский счёт. Подробнее этот процесс мы описали в статье «Как покупать облигации».Инвесторам, которые выбирают государственные бумаги — облигации федерального займа, следует иметь в виду, что ОФЗ привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ. Если ключевая ставка растёт, то стоимость ранее выпущенных облигаций снижается. Если ставка ЦБ падает — стоимость бумаг растёт.Облигации можно держать до конца срока, а можно продать в любой момент. Если инвестор решит продать бумаги до срока погашения, то получит не номинальную стоимость бумаг, а рыночную. Она может отличаться от номинальной как в большую, так и в меньшую сторону. Разница между ценой продажи и покупки и определит, прибыль или убыток получит инвестор в дополнение к купонам, поясняет ведущий финансовый консультант компании «Личный капитал» Борис Кожуховский.С полученного от облигаций дохода инвестор должен заплатить налог: по ставке 13% или 15% в зависимости от общего дохода за год. Если он меньше 5 миллионов ₽, действует ставка 13%, если больше — нужно будет заплатить 650 000 ₽, или 13% с 5 миллионов, плюс 15% от суммы свыше 5 миллионов.Прибыль можно увеличить, если получить налоговый вычет при покупке облигаций с использованием индивидуального инвестиционного счёта (ИИС). Максимальный размер вычета — 52 000 ₽, столько можно вернуть, если за год пополнить ИИС на 400 000 ₽.Дмитрий Постоленкостарший портфельный управляющий Сбер Управление АктивамиОблигации — один из самых низкорисковых инструментов на фондовом рынке, поэтому его часто рекомендуют начинающим инвесторам. Однако и в случае с облигациями инвестору необходимо провести тщательный анализ каждой бумаги перед покупкой.Как правило, чем менее надёжен эмитент облигаций, тем выше ставка. Поэтому новичкам лучше обращать внимание на облигации государства (ОФЗ) и крупнейших российских компаний. Даже у одного и того же эмитента облигации могут отличаться по сроку и доходности. Чем более долгий срок погашения, тем выше по ней ставка. «Длинные» долговые бумаги считают более рискованными, чем «короткие» — со сроком погашения до одного года. Вкладываться в облигации нужно на срок минимум один год, а в идеале — два-три года.Облигации помогают инвестору защитить свои деньги в условиях инфляции и получить доход немного выше депозита. Не стоит пытаться заработать на них 20% годовых, вложения в облигации с таким доходом слишком рискованны.Способ 2: вложить в инвестиционные фондыПокупать акции или облигации разных компаний по отдельности сложно и рискованно. Но можно вложиться сразу в несколько крупных компаний, купив пай фонда, то есть набор ценных бумаг. Так, например, можно инвестировать в недвижимость от $10.Покупка паёв фондов безопасна для новичка, потому что фондами управляют профессиональные участники рынка. Инвестору не нужно самостоятельно выбирать бумаги и оценивать надёжность десятков компаний. Однако перед ним встаёт вопрос выбора фонда. Вкладываться можно в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды (ПИФы).Фонды обычно не выплачивают дивиденды, а реинвестируют — докупают новые бумаги. Доход инвестор получает, как правило, за счёт роста стоимости пая. Если продаст пай дороже, чем купил, то разница и будет его прибылью.В случае с паями налог на доход удержит управляющая компания, так как именно она является налоговым агентом. А рассчитываться он будет так же, как и на доход от облигаций, — с учётом прогрессивной шкалы: по ставке 13% — при сумме общего дохода до 5 миллионов ₽, по ставке 15% — на сумму, превышающую 5 миллионов.Дмитрий Постоленкостарший портфельный управляющий Сбер Управление АктивамиФонды — наиболее эффективный и правильный способ формирования портфеля для начинающего инвестора. Даже если у него для инвестиций есть небольшая сумма, то фонды позволяют собрать портфель, который будет диверсифицирован по инструментам, странам, валютам, сроку бумаг и секторам экономики. Это можно сделать через покупку паёв фондов — биржевых и открытых. Помимо этого, в фондах зачастую бывают бумаги, которые недоступны большинству частных инвесторов.Также фонды удобны для начинающего инвестора тем, что ему не нужно самостоятельно анализировать десятки компаний и инструментов, чтобы составить портфель. Достаточно выбрать только класс инструментов, валюту и сектор экономики — сделать это гораздо проще.С помощью четырёх-пяти биржевых фондов можно сформировать портфель, который будет очень хорошо диверсифицирован и сможет дать инвестору неплохую доходность. Например, в портфель всего за 10 тысяч ₽ войдут ОФЗ, корпоративные облигации, российские и американские акции.Сравнение облигаций и фондовДля сравнения мы собрали основные преимущества и риски облигаций и инвестиционных фондов в таблицу.ПараметрОблигацииИнвестиционные фондыМинимальные вложения~1000 ₽ за облигациюОт 1 ₽ за пайГарантированный доходДа, за исключением случаев дефолта и банкротства эмитентаНетРискиИзменение ключевой ставки, дефолт эмитентаСнижение стоимости активов фондаДополнительные расходыНДФЛ, комиссии за покупку и продажу облигацийНДФЛ и комиссии фондаЕсли не готовы инвестировать, положите деньги на вкладВыбрать выгодный вклад удобно на Сравни.руВыбрать вклад