Российская валюта с конца января выросла к доллару более чем на 2% и остановилась у отметки 75,83 рубля за доллар. К евро рубль за неделю потерял всего 0,02% — европейская валюта остановилась на пути к 87 рублям за евро.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,5%, индекс РТС остался на тех же позициях.

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Стремительный рост показала нефть. Цена марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с октября 2014 года. На это повлияло решение ОПЕК+ продолжить добычу 400 тысяч баррелей в сутки и геополитические риски.

Какие события повлияют на динамику рынков на грядущей неделе? Комментирует член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Рубин:

— Прежде всего рынок тем или иным способом отработает заявление Bloomberg о вторжении России в Украину, которое они ошибочно разместили у себя на сайте, оно провисело полчаса. Что касается нефти — сложно определиться, потому что мы не можем предсказывать этот товар на рынке. Но пока тренд растущий. Оснований для того, чтобы нефть падала, нет.

— На фоне дорожающей нефти продолжит ли дальше укрепляться рубль?

— Тут есть три фактора. Первый — приток нефтедолларов в Россию, второй — объем покупок ЦБ по приказу Минфина и третий — геополитическая премия. Объем притока нефтедолларов продолжается, скорее всего, он будет расти, поэтому мы можем предположить, что в среднесрочной перспективе рубль будет расти. Но среднесрочная перспектива — это месяц. 7 февраля ЦБ возобновляет покупки в рамках регулярной закупки для ФНБ. Как следствие, это повлияет на рубль негативно. Что будет с геополитической премией — мы опять возвращаемся в том числе и к этому фейковому заявлению Bloomberg — сложно сказать. Я не думаю, что рубль на этой неделе сильно упадет.

— Как на рынок повлияет потенциальное увеличение ключевой ставки ЦБ 11 февраля?

— Оно уже давно в рынке. Если мы посмотрим на процентные ставки по ОФЗ, то они 9,5-9,7%, то есть рынок считает, что ставка ЦБ будет 9,5. То есть если ЦБ повысит до 10, и будет крайне агрессивный комментарий — конечно, это повлияет на рынок. А если будет 9,5, мягкий комментарий и продолжение борьбы с инфляцией — то это то, чего многие ожидают.

О том, каких событий ждать на российском фондовом рынке, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:

Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «К сожалению, я боюсь, что общий тренд будет скорее негативным, потому что все наши голубые фишки, конечно, все еще находятся под ударом. И проблема в том, что они сейчас уже не настолько недооценены, как они были в моменте, когда «Сбер», например, торговался ниже балла своей стоимости. Я боюсь, что до того часа, пока не наступит какая-то ясность относительно макроэкономики и геополитики — я имею ввиду относительно Украины и относительно того, что мы можем сделать экономически относительно этого — покупки широкого спектра не начнутся. То есть отдельные какие-то корпоративные истории вполне могут по тому же «Газпрому» играть на фоне, например, соглашения с Китаем, но какого-то широкого позитива мы не увидим на следующей недели. Поэтому я думаю, что неделю в целом мы начнем неплохо с точки зрения того, что какого-то сильного движения вниз не будет, но при этом и позитива, я полагаю, в ближайшие две недели ждать не стоит».