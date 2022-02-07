ЦБ может вернуть рубль к уровню ₽70 за доллар

Рубль укреплялся всю первую неделю февраля и к вечеру 4 февраля на Мосбирже за доллар предлагали 76,13 рубля. При этом Банк России не спешит возвращаться к покупкам валюты. Если ЦБ не вернется на рынок, курс рубля может укрепиться до 70 рублей за доллар, считают опрошенные «Известиями» аналитики.

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Регулятор в конце января приостановил покупки валюты на рынке, чтобы рубль не подскочил выше 80 за доллар.

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Старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов считает, что если ЦБ в скором времени вернется к покупкам валюты на рынке, то это окажет ослабляющий эффект на рубль вместе с ростом спроса на иностранную валюту.

«Иными словами, при возвращении ЦБ РФ на валютный рынок, резкого укрепления рубля вследствие этого фактора не произойдет, — отметил он.

Авторы макроэкономического Telegram-канала MMI в своем обзоре сообщили, что курс рубля может устремиться к отметке 70 за доллар и даже меньше, если Банк России в ближайшем будущем не вернется на валютный рынок за покупками.

По мнению Данилова, возможное укрепление позиций российской валюты окажет понижающее влияние на инфляцию, ведь в такой ситуации импортные товары становятся дешевле для внутреннего потребителя.

Денис Попов из ПСБ прогнозирует, что резкого и значительного укрепления российской валюты не произойдет. Это обусловлено ростом турбулентности на глобальных финансовых рынках и сохранением геополитической напряженности. В этой связи движение национальной валюты к уровню в 70 за доллар может растянуться на месяц-два, считает он.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, даже в случае отсутствия негатива в геополитике, рубль укрепится до 72–74 за доллар. По его словам, это немного замедлит инфляцию, но продлится недолго.

«Энергокризис в Европе увеличивает затраты производителей, а значит, импорт все равно будет продолжать дорожать — рост курса рубля сделает это чуть менее заметным, но и только», — подчеркнул Деев.

Единого мнения на счет того, когда регулятор сможет вернуться к покупкам валюты на рынке, нет. По мнению Попова, это произойдет не раньше марта.

Георгий Окромчедлишвили из Банка «Зенит» полагает, что ЦБ вернется к обычному механизму при снижении волатильности курса.

«В случае долгого отсутствия Банку России придется покупать больший «недокупленный» объем валюты, что будет оказывать влияние на курс», — отметил собеседник издания.