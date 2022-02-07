Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
11 минут назад

Экономист оценил перспективы рубля до лета

Cтарший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в беседе с агентством «Прайм» заявил, что при отсутствии геополитических рисков к лету рубль может укрепиться до $71–72.

Экономист оценил перспективы рубля до лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что укрепление рубля в данных пределах может произойти за счет рекордных поступлений экспортной выручки. Кроме того, такой диапазон возможен в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта.

Вместе с тем существуют факторы, которые практически исключают данный сценарий, подчеркнул Петроневич. Речь идет о действиях со стороны США, которые включают разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить на вакантное с 2009 года место посла на Украине Бриджет Бринк, которая ранее занимала аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военных конфликтов в Югославии и Грузии.

«С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару», — заключил Петроневич.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил агентству «Прайм», что рубль способен существенно укрепиться при деэскалации конфликта с НАТО, либо продолжении восходящего тренда на нефтяном рынке, либо сохранении цен на текущих уровнях. По словам эксперта, при относительно мягком повышении ставок в США и Европе российская валюта теоретически может временно вернуться к 70 единицам за доллар. Однако, как отметил Переславский, глобально серьезных перспектив для того, чтобы удержаться на этом уровне, у рубля сейчас нет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители