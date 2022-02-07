Экономист оценил перспективы рубля до лета

Cтарший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в беседе с агентством «Прайм» заявил, что при отсутствии геополитических рисков к лету рубль может укрепиться до $71–72.

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Он отметил, что укрепление рубля в данных пределах может произойти за счет рекордных поступлений экспортной выручки. Кроме того, такой диапазон возможен в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта.

Вместе с тем существуют факторы, которые практически исключают данный сценарий, подчеркнул Петроневич. Речь идет о действиях со стороны США, которые включают разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить на вакантное с 2009 года место посла на Украине Бриджет Бринк, которая ранее занимала аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военных конфликтов в Югославии и Грузии.

«С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару», — заключил Петроневич.