«Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье в пятницу увеличилась сразу на 4,66 $/барр. по сравнению с четвергом, до 95,12 $/барр. (cif Роттердам). Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 г. — тогда котировка достигала 96,18 $/барр», — сообщается на сайте Argus.