Российская нефть подорожала до 7-летнего рекорда

Стоимость нефти российской марки Urals в Европе впервые с сентября 2014 года превысила $95 за баррель. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

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«Цена на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила 95 долларов за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года», — отмечается в сообщении агентства.

Российский сорт подорожал после роста мировых котировок нефти на фоне высокой геополитической напряженности, а также в связи с опасениями недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.

«Согласно прогнозу объединенного технического комитета ОПЕК+ (JTC), мировое потребление нефти в 2022 году вырастет на 4,2 миллиона баррелей в сутки относительно прошлого года, до 100,8 миллиона баррелей в сутки. Между тем добыча в некоторых странах ОПЕК+ остается ниже ежемесячно повышаемой квоты», — говорится в материале.

Отмечается, что стоимость Urals в Северо-Западной Европе в пятницу, 4 февраля, подскочила сразу на $4,66 в сравнении с четвергом, до $95,12 за баррель, что стало максимумом с 17 сентября 2014 года. Тогда котировки российской нефти достигали $96,18 за баррель.

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80-100 тысяч тонн также существенно выросла в последний торговой день прошлой недели – до $96,28 за баррель. Это стало максимумом с 9 сентября 2014 года.