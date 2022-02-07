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1 час назад

Цены на газ в Европе падают

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник, 7 февраля, снижаются на 4,2-7,7% и находятся в диапазоне $900–938 за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе падают
Фото: ReutersReuters

Цена мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила $931,2 и в течение первых часов торгов устойчиво опускалась. Стоимость падала почти до $900 долларов.

По состоянию на 15:51 мск стоимость фьючерсов составила $938,7 за тысячу кубометров.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что стоимость газа в Евросоюзе за год выросла в 6–10 раз. По его словам, повышение цен спровоцировал рост инфляции. Боррель подчеркнул, что сейчас около 40% импорта газа в Евросоюзе приходится на Россию. Он заявил о необходимости подготовиться к возможному сокращению поставок из России на случай, если против Москвы будут введены новые санкции.

В декабре 2021 года цены на природный газ в Европе достигли исторического максимума – $2190,4 за 1 тыс. куб. м. После этого они перешли к снижению. По мнению многих экспертов, рост цен вызван несколькими факторами, в том числе низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, высоким спросом на СПГ в Азии, неопределенностью с газопроводом «Северный поток-2» и аномальными холодами.

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