Граждане сдавали валюту: россияне в январе активно продавали доллары и евро

Россияне в январе сняли со счетов в «Сбере» 1,3 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ». По курсу на понедельник — это около 100 млрд рублей. На самом деле не так много по сравнению с тем, что граждане снимали с рублевых счетов в банке, там объем сократился больше чем на полтриллиона. И это сопоставимо с поведением россиян в январе 2021 года. Нормальное явление — деньги снимают со счетов, потом снова кладут. Да и если сравнить с общим уровнем сбережений в Сбербанке, а он в рублях превышает 16,5 трлн — тоже не много. Но сам банк в конце прошлого месяца зафиксировал, что валютные вкладчики сняли сбережения, чтобы заработать на высоких курсах доллара и евро.

Снижение объема валютных вкладов компенсировалось притоком в рублевые депозиты. Сейчас еще были и хорошие шансы заработать на рынках акций и долговых бумаг. А кто-то снимал деньги, готовясь к покупкам, понимая, что из-за ослабления рубля товары подорожают, говорит гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев:

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Александр Лосев генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» «Очень интересные, очень привлекательные уровни стоимости российских активов: и облигаций федерального займа, и акций с дивидендной доходностью по многим именам двузначные. На ОФЗ доходности выше, чем ставки по депозитам в банках, поэтому логично, что люди переходят на фондовый рынок, в том числе и из своих валютных сбережений, где ставки близки к нулям. Но есть и другая категория людей. Люди, которые делали сбережения в долларах, и вот сейчас они понимают, что пора выходить из этих сбережений, что товары длительного пользования могут быстро подорожать».

Отток с валютных вкладов в «Сбере» еще и сопоставим с данными за март 2020 года. Тогда, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться, обвалились нефтяные котировки. А вслед за ними и нацвалюта. И все это произошло на фоне пришедшей пандемии коронавируса. Рубль тогда сначала упал до 75 за доллар. А после ослабел до 82. И граждане тоже начали активно забирать деньги с валютных счетов. Нечто подобное, видимо, произошло и сейчас. Только на этот раз причиной падения рубля стала не нефть, которая, наоборот, выросла до уровня 2014 года, а геополитика. Мы обзвонили несколько обменных пунктов под видом клиента, который хочет продать 10 тысяч долларов. Ажиотажа нет, да и раньше тоже особо не было:

— Вы сдать хотите, да?

— Да, я сдать хочу, мне нужны рубли.

— 75,50 возьмем. Есть рубли.

— А народу много? Очередей нет? То есть я могу подъехать?

— У нас две кассы здесь. Очередей никогда не бывает...

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— Много ли народу? Успею я или не успею сегодня?

— Есть у нас рубли, конечно.

— А народа немного?

— Нет народа, приходите.

В то же время сейчас поменять валюту достаточно легко не через обменный пункт, а с помощью простой операции в банковском приложении. То, что люди действительно в январе продавали доллары и евро, свидетельствует не только «Сбер». Ранее в «Русском cтандарте» рассказали, что на продажу иностранных валют пришлось 64%, а на покупку 36%. В ВТБ Business FM также сообщили, что клиенты в начале года больше продавали валюту, нежели покупали. Цитата из письменного комментария банка:

«В январе спрос россиян на обмен валюты оказался выше стандартных значений. В структуре конверсионных операций 57% пришлось на продажу валюты со стороны населения, 43% — на покупку. Основным драйвером стал резкий рост курса иностранной валюты, по которому многие клиенты зафиксировали прибыль от ранее сделанных вложений. В начале февраля ситуация стабилизировалась».