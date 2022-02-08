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1 час назад

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Лера Букина

Рубль усиливает рост. Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 13 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 14:28 мск курс доллара потерял 48,5 копейки и составил 74,99 рубля. Курс евро опустился на 59 копеек, до 85,68 рубля. К 15:02 мск американская валюта немного подорожала до 75,06 рубля, евро – до 85,80 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что рост рубля к доллару и евро произошел на фоне надежд на снижение геополитических и санкционных рисков после переговоров президентов России и Франции.

Когда доллар снова будет стоить 60 рублей

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев сообщил агентству «Прайм», что полное исчезновение фактора геополитической напряженности вокруг Украины, сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше 100 долларов за баррель могли бы вернуть доллара к отметке 60 рублей за доллар.

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