Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Рубль усиливает рост. Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 13 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 14:28 мск курс доллара потерял 48,5 копейки и составил 74,99 рубля. Курс евро опустился на 59 копеек, до 85,68 рубля. К 15:02 мск американская валюта немного подорожала до 75,06 рубля, евро – до 85,80 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что рост рубля к доллару и евро произошел на фоне надежд на снижение геополитических и санкционных рисков после переговоров президентов России и Франции.