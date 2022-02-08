Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют

Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют: их оборот будет контролироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту прав инвесторов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабинета министров.

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В документе предлагается разделить криптоинвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, установив для последних лимиты на операции; а также создать условия для лицензирования криптовалютных площадок — их обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

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Иностранная криптобиржа должна будет иметь представительство на территории России и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета, отличные от счета клиента у организатора системы оборота криптовалюты. Обменивать цифровые валюты на денежные средства и обратно сможет только российское юрлицо.

Организаторами системы обмена должны стать лицензированные банки, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы, в частности рекомендуется использовать сервис «Прозрачный блокчейн». Они должны будут идентифицировать участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные средства и контролировать ход сделок; полученные данные планируется хранить пять лет.

Организатор будет проводить тестирование для определения квалифицированных инвесторов, проверять операции на предмет законности, предоставлять необходимые данные органам власти и владельцам криптовалюты (в том числе справки для предоставления в Федеральную налоговую службу).

3 февраля Центробанк сообщил о начале формирования реестра операторов цифровых финансовых активов. Первой ласточкой в перечне стала ООО «Атомайз»: регулятор признал правила информационной системы компании и технические свойства платформы соответствующими законодательству.

26 января президент Владимир Путин в ходе совещания попросил правительство прийти к единому мнению с ЦБ о регулировании криптовалют и доложить об итогах.