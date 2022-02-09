Правила майнинга: за уклонение от регистрации операций с криптовалютой в России введут уголовное наказание

Регулировать оборот криптовалют, отключать теневых майнеров от электричества, а провайдеров – обязать передавать энергокомпаниям данные о расположении подозрительных IP-адресов. Такие меры контроля планируется ввести в России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Васнев.

Фото: Мир24 Мир24

«По трассе прохождения данного кабеля мы пройдем. Определим энергопринимающее устройство, которое будет отключено». Силовой кабель ведет в ангар. Там майнинговая ферма. С помощью ворованного электричества там добывают криптовалюту. Нелегалы все чаще «присасываются» к городским сетям и качают свои биткоины и не только.

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«Задержаны за что?». – «Хищение имущества. Электричества, в общем».

Статья 165 Уголовного кодекса пока единственная, по которой в России можно наказать подпольных добытчиков криптовалюты. Сам по себе майнинг не запрещен. Есть и те, кто платит за электричество.

Но в столице российского майнинга Иркутской области нелегалы причинили ущерб почти в 2 миллиарда рублей. Область превысила лимит электроэнергии. Регион захлестнула волна аварийных отключений электричества. Ответная мера – рейды. Даже те, кто майнит в домах легально, – проблема для соседей. Сети маленьких поселков с нагрузкой не справляются.

«Четыре года назад отключали раз-два в месяц. Теперь через день могут выключать», – рассказала Раиса Пахилько.

По мнению Центробанка, криптовалюта угрожает стабильности всей российской финансовой системы. Поэтому изначально ЦБ предлагал запретить с ней все сделки. У Минфина другое мнение. В спор вмешался президент.

«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению. Просил бы вас провести дискуссию и сообщить о результатах, которые будут достигнуты», – сказал Владимир Путин.

Правительство за пару дней разработало «дорожную карту». Криптовалюту не запретят, но будут контролировать. Покупать ее можно будет на российских или иностранных биржах, но вывод в официальные деньги – рубли, доллары, евро – возможен только через отечественные банки. Кроме того, допускается создание российских криптобирж и P2P-обменников – удобного инструмента: приложения, работающего по принципу «человек человеку», не надо вносить депозит, платить комиссии за покупку и вывод криптовалюты.

«Полезность в том, что если у вас украдут криптовалюту, то наша система, наше МВД будет вас защищать. Если вы пришли, и у вас это не было легализовано, задекларировано, то это могут не признать имуществом. В плане законодательной защиты это, конечно, плюс», – считает эксперт по криптовалютам Вадим Валеев.

За уклонение от обязательной регистрации операций с криптовалютой будет введено уголовное наказание. В правительстве оценили общее количество российских криптокошельков в 12 миллионов, а объем средств на них – в 2 триллиона рублей. Пока нет понимания, как будут легализоваться уже существующие криптоактивы. Резкий выход в рыночной оборот всей накопленной массы Центробанк считает опасным.