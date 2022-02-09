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31 минуту назад

Цены газа в Европе снизилась до 890 долларов

Деловая газета "Взгляд"

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли 2%, снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены газа в Европе снизилась до 890 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара – это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчётной цены вторника). Затем котировки ненадолго перешли в плюс, достигнув 911,8 доллара. Цена закрытия составила 891,7 доллара, что 2,1% ниже итоговой цены вторника – 911,2 доллара, передает РИА «Новости».

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила 600 долларов, а в начале октября – уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).

Ранее Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа. До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.

Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.

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