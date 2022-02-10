Курс евро рухнул

Курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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На 15.58 мск европейская валюта торговалась на уровне 85,03 рубля, теряя 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На минимуме курс евро снижался до 85 рублей – впервые с 12 января.

Доллар к 15.58 мск терял 36 копеек и стоил 74,39 рубля, сегодняшний минимум для американской валюты составлял 74,33 рубля.