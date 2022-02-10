Курс евро рухнул

Курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
На 15.58 мск европейская валюта торговалась на уровне 85,03 рубля, теряя 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На минимуме курс евро снижался до 85 рублей – впервые с 12 января.
Доллар к 15.58 мск терял 36 копеек и стоил 74,39 рубля, сегодняшний минимум для американской валюты составлял 74,33 рубля.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что при текущей экономической обстановке справедливым курсом евро мог бы считаться курс 77-81 рубля. Он отметил, что при расчете справедливого курса валют исключается геополитическая составляющая и учитываются текущие цены на нефть. При расчете курса евро также учитываются отношения в валютной паре евро-доллар.