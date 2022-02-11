На российском фондовом рынке начался обвал

К середине дня в пятницу, 11 февраля, на российском фондовом рынке, снижавшемся в начале торговой сессии, начался обвал. По состоянию на 13:01 индекс Мосбиржи рухнул на 3,65 процента, до 3522,39 пункта, а индекс РТС — на 4,35 процента, до 1479,43 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Доллар торгуется на уровне 75 рублей, евро — 85,37 рубля. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных котировок. Стоимость Brent поднялась до 91,91 доллара за баррель, а WTI — до 90,47 доллара.

Почти все «голубые фишки» Мосбиржи идут вниз. Исключение составляют только акции «Полюса» — плюс 0,8 процента, рост до 83,66 рубля. Самое слабое снижение показывают «Сургутнефтегаз» (минус 0,12 процента, до 37,76 рубля) и Мосбиржа (минус 0,34 процента ,до 139,59 рубля).

Лидером падения стал «Тинькофф» (минус 5,28 процента, до 5538 рубля), «Магнит» (минус 3,2 процента, до 5060 рубля) и «Новатэк» (минус 3,14 процента, до 1580,8 рубля).

За несколько часов фондовый рынок растерял весь рост за последние три дня. Позитив после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона сошел на нет, а кроме того, резко ухудшили настроения инвесторов данные по инфляции в США. Результат в 7,5 процента оказался неожиданно высоким, что заставило фонды по всему миру выводить средства в более надежные активы.