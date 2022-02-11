Россияне стали меньше пользоваться биткоинами

60% криптокошельков российских инвесторов находятся в «спящем» состоянии. С 2021 года их владельцы предпочитают хранить биткоины, а не тратить их. Эксперты объясняют такой подход восприятием криптовалют как долгосрочных инвестиций и жёстким регулированием рынка. По данным криптобиржи MEXC, по числу невостребованных кошельков Россия заняла второе место в мире после Индии. Там доля «брошенных» счетов превысила 76%. 2021 год стал волатильным для крипторынка: стоимость биткоина колебалась от $20 000 до $68 000. По данным Coinmarketcap, ежедневные совокупные объёмы торгов на мировых криптобиржах превышали $200 млрд. По подсчётам криптобиржи MEXC, за последние четыре месяца более 80% аккаунтов россиян не совершали никаких операций с валютой. В 68% из них заходили минимум трижды за год. Эксперты заявляют, что отсутствие движения по счетам говорит о том, что россияне не рассматривают криптовалюты как средство платежа. Вместо этого они видят её как средство обогащения на длинной дистанции. Как заявил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, среди россиян много тех, кто заинтересовался криптовалютой в первые пять лет её существования и теперь не стремится от неё избавляться. По мнению аналитиков MEXC, малое число операций с биткоином связано с попытками правительства контролировать криптовалюты или даже запретить их. В январе Центробанк опубликовал доклад на тему криптовалют, в котором предложил запретить их оборот и майнинг в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Эксперты и участники рынка не согласились с этим мнением. Глава «Сбера» Герман Греф поддержал запрет платежей в криптовалютах, но признал, что у россиян должно было право на владение такими активами. Правительство поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, разработанную Минфином. Скоро ведомство совместно с Центробанком подготовит законопроект о регулировании криптоактивов. Принятие концепции станет «прорывом для России», посчитали в Госдуме. Запрещать цифровые активы в России не будут. Фото: Pixabay, Pixabay License