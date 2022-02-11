Российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов 11 февраля. Индекс Мосбиржи упал почти на три процента, индекс РТС снизился почти на пять процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Индекс голубых фишек потерял 3,17 процента, падают в цене бумаги TCS Group, «Яндекса», «Магнита».

Стоимость нефти сорта Brent росла до уровня в 93,3 доллара за баррель, цена к закрытию предыдущего дня увеличилась более чем на два процента.

Рубль ослабляется к основным валютам, курс доллара приближался к 76 рублям, курс евро достигал 86,7 рубля.