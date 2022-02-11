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1 час назад

Российский фондовый рынок закрылся падением

Lenta.ru

Российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов 11 февраля. Индекс Мосбиржи упал почти на три процента, индекс РТС снизился почти на пять процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский фондовый рынок закрылся падением
Фото: ТАССТАСС

Индекс голубых фишек потерял 3,17 процента, падают в цене бумаги TCS Group, «Яндекса», «Магнита».

Стоимость нефти сорта Brent росла до уровня в 93,3 доллара за баррель, цена к закрытию предыдущего дня увеличилась более чем на два процента.

Рубль ослабляется к основным валютам, курс доллара приближался к 76 рублям, курс евро достигал 86,7 рубля.

Курс рубля снижается несмотря на решение Центрального банка о повышении ключевой ставки сразу на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых.

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