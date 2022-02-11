Курс доллара взлетел

Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 20:39 доллар увеличился на 1,3 рубля — до 76,31. При этом евро вырос на 1,02 рубля — до 86,82.

На снижение курса рубля влияют политические факторы. В частности, ситуация вокруг Украины и угрозы США и ЕС ввести новые санкции против России в случае эскалации конфликта.