Курс доллара взлетел

Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 20:39 доллар увеличился на 1,3 рубля — до 76,31. При этом евро вырос на 1,02 рубля — до 86,82.
На снижение курса рубля влияют политические факторы. В частности, ситуация вокруг Украины и угрозы США и ЕС ввести новые санкции против России в случае эскалации конфликта.
Ранее, 8 февраля, курс доллара опустился ниже 75 рублей. К 14:28 валюта упала на 49 копеек, достигнув 74,99 рубля. В последний раз такой курс был зафиксирован 13 января. Снижение евро же наблюдалось 10 февраля. Тогда курс валюты опустился до 85 рублей, что ранее фиксировали только 12 января.