Нефть подорожала на геополитической напряженности

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, марка Brent тестирует уровень 96 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.49 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14% – до 95,51 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена превышала 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают на 1,41% – до 94,39 доллара, передает РИА «Новости».

Росту цен способствует геополитическая напряженность. По словам аналитиков Oanda, которые приводит Wall Street Journal, нефть марки Brent без проблем может подняться выше 100 долларов за баррель.