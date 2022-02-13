В ЕС назвали три альтернативу российскому газу

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано в интервью изданию la Repubblica заявил, что его страна попытается снизить зависимость от российского газа за счет поставок из Азербайджана, Алжира и Туркменистана.

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«Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту», - рассказал дипломат.

Он полагает, что власти страны не должны терпеть такое положение дел. Правительство обязано предпринять необходимые меры.

«Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами», - считает Манлио Ди Стефано.

По мнению дипломата, таким партнером стал Алжир. Кроме того, для Италии важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому поступает газ из Азербайджана.

Благодаря ТАР, заметил замглавы МИД, итальянским властям удалось на некоторое время удержать рост цен на энергоресурсы для жителей страны. Кроме того, Италия надеется на повышение мощности газопровода до 10 млрд кубометров природного газа.

«Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море», - сказал замминистра. При этом он подчеркнул, что Каспий входит в «российскую зону влияния» и строительство газопровода зависит от различных факторов, на которые Италия не в состоянии повлиять.