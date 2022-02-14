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1 час назад

Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года

Газета.Ruиещё 2

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле выросла до $96,07 за баррель Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость нефти Brent вновь побила рекорд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По состоянию на 04:04 мск, стоимость Brent росла на 1,47%, через несколько минут торговалась на уровне. $95,83. Мартовские фьючерсы на WTI во время торгов поднимались до 1.8%, до $94,82 за баррель. 11 февраля стало известно, что стоимость Brent за сутки выросла на 4%, до $95,06 за баррель и побила семилетний рекорд.

Стоимость нефти марки WTI во время торгов поднималась на 5,01%, до $94,38 за баррель. Цена нефти резко подскочит в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины.

При негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100, заявил в беседе с "Газетой.Ru" директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

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