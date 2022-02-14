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1 час назад

Российский рынок акций открылся снижением

ТАССиещё 1

Утренняя сессия на российском рынке акций началась со снижения индекса Мосбиржи на 4,14%, затем он ускорил снижение до 5,11%.

Российский рынок акций открылся падением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе торгов он снизился на 4,65%, до 3381,64 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:02 мск.

В последний раз индекс Мосбиржи находился на уровне ниже 3 400 пунктов 27 января.

К 07:12 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3405,74 пункта (-3,97%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,08%, до $95,46 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,33% и торгуется на уровне $94,34 за баррель.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 14 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3500 - 3650 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару на начало недели - 75-77 рублей.

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