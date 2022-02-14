Падение на Мосбирже и укрепление доллара. Обзор финансового рынка от 14 февраля

Основные фондовые индикаторы США продемонстрировали разнонаправленное движение в первой половине торговой сессии понедельника на фоне опасений по поводу повышения процентных ставок. При этом комментарии российского главы МИД ослабили опасения в отношении возможного вторжения России на Украину.

Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным сообщил о возможности продолжения переговоров с США, и что эти возможности далеко не исчерпаны. Причем, по его мнению, ответы Вашингтона на предложения Москвы по безопасности стали более конструктивными «и по ним можно продолжать диалог».

Ранее позитивно прозвучали и сообщения о переговорах министров обороны Белоруссии и Украины для восстановления атмосферы доверия, что может ослабить страхи в отношении совместных учений Москвы и Минска вблизи белорусско-украинской границы, которые, по мнению некоторых западных политиков, создают предпосылки для вторжения на Украину с территории Белоруссии.

Акции

К 20:30 (по мск) промышленный индекс Dow Jones просел на 0,4%, индекс S& P 500 потерял около 0,1%, а NASDAQ-100 повысился на 0,7%.

Торговая сессия на Московской бирже завершилась падением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи провалился на 1,8% и закрылся на уровне 3481 пункта. Индекс РТС упал на 3% и завершил торговую сессию на отметке в 1426 пунктов.

Валюта

На глобальном валютном рынке американский доллар вырос к базовым валютам. Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY и к 20:30 (по мск) находился в районе 96,3 пункта.

Российский рубль в вечернюю торговую сессию повысился к доллару. К 20:30 (по мск) доллар был близок к значению 76,5 рубля.

Нефть