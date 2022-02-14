Чем россияне рискуют на бирже. 5 наивных (но важных) вопросов эксперту «Сбера»

В январе 2022 года у 17,4 млн россиян были счета на Мосбирже, из них 2,8 млн совершили хотя бы одну сделку в течение месяца. Наверняка каждый из них рассчитывает на заработок. Но где доходность, там всегда риск. И важно его адекватно оценивать. «Секрет» поговорил со старшим аналитиком компании «Сбер управление активами» Григорием Пилюгиным о рисках, которые подстерегают российских инвесторов, и задал ему наивные (но важные) вопросы о фондовом рынке. 1. Допустим, человек купил акции разных компаний. Он понимает, что есть риск потерять часть средств. Но может ли он потерять вообще все свои деньги? Что самое худшее может случиться с его инвестициями? — Иногда отдельные акции падают почти до нуля. Свежий пример — бумага китайской образовательной корпорации TAL Education Group. С 19 февраля 2021 года до 27 января 2022 года она упала более чем на 97% (из-за правительственных ограничений на рынке EdTech. — Прим. «Секрета»). Но достаточная диверсификация исключает риск полной потери вложенных средств: даже если одна или несколько компаний в портфеле будут переживать не лучшие времена, это компенсирует прирост по другим позициям. Особенно если подобрать активы с разной корреляцией (когда одни и те же факторы по-разному влияют на стоимость акций) и волатильностью . Но это правило не работает для производных инструментов (договоры на приобретение ценных бумаг в будущем на определённых условиях. — Прим. «Секрета») и при торговле акциями с плечом (то есть на средства, взятые у брокера в кредит. — Прим. «Секрета»). В этом случае можно уйти не просто в ноль, а и вовсе в минус. Другим риском для отдельных акций является их делистинг, приводящий к меньшей ликвидности на внебиржевом рынке, но опять же не к 100%-й потере их стоимости. 2. Чтобы грамотно диверсифицировать свой портфель, нужно уметь оценивать десятки или даже сотни компаний, чтобы выбрать лучшие. Если человек не уверен в своих аналитических способностях или у него нет времени этим заниматься, может, ему просто покупать много разных акций в небольшом количестве? Допустим, 40–60 разных компаний. Это хорошая идея? — Покупать большое количество компаний, о которых инвестор ничего не знает, только ради диверсификации — это плохая идея. В таком случае лучше воспользоваться фондами (биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) или их аналог ETF). Это, по сути, уже готовый набор ценных бумаг, собранных по определённому принципу. Например, одни фонды копируют индексы, другие инвестируют только в отдельные сектора, страны и т. д. За условные 100 рублей вы купите сразу несколько десятков, а то и сотен компаний. Фонды проще анализировать (достаточно смотреть всего лишь на один график) и ими проще управлять (наращивать или сокращать позицию всего за одну сделку). Кроме того, излишняя диверсификация — враг доходности, особенно на коротком временном интервале. Ведь, чтобы показать доходность выше индекса на рынок в целом, нужно иметь более сконцентрированную долю портфеля в более быстрорастущих активах. 3. Где вообще хранятся ценные бумаги? Могут ли они потеряться из-за какого-нибудь сбоя? Кто за них отвечает? — Учёт прав на акции в электронной форме ведут депозитарии. Как правило, это обособленные структурные подразделения брокеров. Они фиксируют всю информацию о том, что и когда купили и продали их клиенты. Эти же данные они отдают в центральный депозитарий РФ (Национальный расчётный депозитарий, НРД), который принадлежит Центробанку. Вся эта инфраструктура устроена так, что «потеряться» акции не могут. Даже если брокер обанкротится, то клиент сможет перевести свои бумаги в депозитарий другого. Определённый риск есть только, пожалуй, в случае преступных махинаций брокера. Чтобы избавиться от него, стоит выбирать крупных и известных брокеров с проверенной репутацией. Благо таких на рынке немало. 4. Иногда аналитики и опытные инвесторы используют термин «риск-доход на инструмент». Что это такое? Как этим пользоваться? — Любая инвестиция — это вопрос про предпочитаемое соотношение риска и доходности. Наиболее популярная метрика — коэффициент Шарпа. Он показывает соотношение доходности портфеля/инструмента/стратегии за вычетом безрисковой ставки (например, гарантированной доходности по ОФЗ или депозитам) по отношению к стандартному отклонению (волатильности). Для расчёта обычно используют исторические данные за несколько лет. Коэффициент Шарпа = (x-y) / z, где: х — средняя доходность актива; у — средняя доходность безрискового актива; z — стандартное отклонение доходности актива. Благодаря этому подходу инвестор может сравнивать стратегии с разной волатильностью, понимая, сколько процентов доходности он получает на 1% риска. Приемлемое значение — уровень выше 1. Более точную оценку даст коэффициент Сортино. Это более информативный аналог коэффициента Шарпа, так как он учитывает только убыточные периоды, ведь инвестора волнует в первую очередь отрицательная волатильность или просадка портфеля. Коэффициент Сортино = (x-y) / z, где: х — средняя доходность актива; у — средняя доходность безрискового актива; z — стандартное отклонение убытков по активу/портфелю. Например, инвестор решает, в какую стратегию инвестировать — с годовой исторической доходностью 31% годовых при волатильности 25% и волатильностью при просадках 15% или — второй вариант — 16% годовых с волатильностью 10% и волатильностью при просадках 8%. При годовой безрисковой ставке в 1% для первой стратегии коэффициент Шарпа составит (31% – 1%) / 25% = 1,2, а Сортино (31% – 1%) / 15% = 2. Аналогично для второй стратегии (16% – 1%) / 10% = 1,5 и (16% – 1%) / 8% = 1,875 соответственно. Таким образом, несмотря на то что доходность первой стратегии выше, с учётом волатильности эта стратегия менее привлекательна для инвестора, т. к. коэффициент Шарпа ниже в первом случае (1,2 vs 1,5). Однако если инвестора волнует не общая волатильность портфеля, а только «волатильность вниз», т. е. при просадках портфеля, то более приоритетной будет первая стратегия, исходя из коэффициента Сортино (2 vs 1,875). Так, инвестор всегда делает выбор исходя из своего риск-профиля, который, помимо указанных двух коэффициентов, также может измеряться и другими параметрами, например максимально допустимой просадкой в целом. Финальный выбор стратегии стоит делать на комплексной оценке разных факторов, не ограничиваясь только одной метрикой. 5. Санкции грозят отрезать Россию от мировой финансовой системы. Если худший из озвученных сценариев претворится в жизнь, как это скажется на фондовом рынке? — В этом вопросе важны нюансы и детали, которых сейчас нет. Санкционное давление пока в реальности влияет только на стоимость российских акций. Мы все видели, как в январе снижались котировки отечественных компаний на фоне геополитической напряжённости. В такой ситуации при выборе активов для инвестирования лучше ориентироваться на фундаментальные показатели как отдельных компаний, секторов, так и экономики в целом. На текущий момент фундаментальные показатели как нашей экономики, так и российского рынка выглядят привлекательно . Уровни цен акций многих компаний существенно ниже их международных аналогов, дивидендная доходность российских акций одна из самых высоких в мире.