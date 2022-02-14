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1 час назад

Рубль резко вырос на фоне заявлений Лаврова

Елена Прошина

Курс рубля и акции резко выросли на фоне заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности страны продолжать диалог с Западом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным Московской биржи на 16:29, доллар и евро упали более чем на рубль до 76 и 86 рублей соответственно. При этом индекс МосБиржи, терявший в начале торгов более 5%, сократил потери всего до чуть более чем 1%, отыграв отметку 3500 пунктов.

На российском фондовом рынке начался обвал

Предполагается, что на резкий рост рубля повлияла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора глава МИД предложил наращивать контакты с США и НАТО по безопасности. Путин поддержал Лаврова в этом вопросе.

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