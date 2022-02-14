Рубль резко вырос на фоне заявлений Лаврова

Курс рубля и акции резко выросли на фоне заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о готовности страны продолжать диалог с Западом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным Московской биржи на 16:29, доллар и евро упали более чем на рубль до 76 и 86 рублей соответственно. При этом индекс МосБиржи, терявший в начале торгов более 5%, сократил потери всего до чуть более чем 1%, отыграв отметку 3500 пунктов.