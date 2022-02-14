Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги на Московской бирже в понедельник, 14 февраля, закрылись падением основных индексов. Так фондовый рынок отреагировал на рост геополитической напряженности на фоне ситуации с Украиной. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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После обрушения утром котировки смогли немного отыграть падение, но все равно остались в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,52 процента, а РТС потерял 2,69 процента.

Рынок реагировал на геополитику, но очень выборочно. С позитивом инвесторы восприняли ответ главы МИД России Сергея Лаврова президенту страны Владимиру Путину на вопрос относительно возможности договориться с Западом по ключевым вопросам. Лавров ответил, что есть шанс на компромисс. Это поддержало рубль. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,49 рубля, курс евро — 86,58 рубля.