Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги на Московской бирже в понедельник, 14 февраля, закрылись падением основных индексов. Так фондовый рынок отреагировал на рост геополитической напряженности на фоне ситуации с Украиной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
После обрушения утром котировки смогли немного отыграть падение, но все равно остались в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 1,52 процента, а РТС потерял 2,69 процента.
Рынок реагировал на геополитику, но очень выборочно. С позитивом инвесторы восприняли ответ главы МИД России Сергея Лаврова президенту страны Владимиру Путину на вопрос относительно возможности договориться с Западом по ключевым вопросам. Лавров ответил, что есть шанс на компромисс. Это поддержало рубль. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,49 рубля, курс евро — 86,58 рубля.
Рост геополитической напряженности уже начал сказываться на энергетических рынках. На торгах 14 февраля цены на газ в Европе взлетели на 13 процентов. В то же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.