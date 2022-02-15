Bloomberg: шутка Зеленского обвалили рынки

Сарказм президента Украины Владимира Зеленского по поводу «вторжения России» испугал трейдеров на фондовом рынке США, рассказала автор Bloomberg Элейн Чень. Она отметила, что «способность тонко различать смыслы никогда не была сильной стороной Уолл-Стрит».

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Как отметила Чень, «когда доза сарказма прокралась в дискуссию о высоких ставках вокруг напряженности между Россией и Украиной», трейдеры некоторое время не могли с этим справиться.

Bloomberg отмечает, что Зеленский в своем обращении к украинцам 14 февраля высмеял предположения о военных намерениях России. Однако на Уолл-Стрит сарказма не поняли - слова украинского президента спровоцировали краткий приступ панических распродаж.

Около 14:00 (по времени Нью-Йорка) 14 февраля индекс S&P 500 резко упал на 1,2 процента, а нефть подскочила выше отметки в 95 долларов за бочку.

Советник главы офиса Зеленского позже объяснил, что комментарии президента по поводу «вторжения» 16 февраля следует воспринимать как иронию. Он подчеркнул, что в Киеве по-прежнему скептически относятся к сообщениям СМИ.

К концу дня индекс S&P 500 терял 0,4 процента, а нефть стоила меньше 95 долларов за баррель. Курс российской валюты вырос на 0,4 процента. до 76,8 рубля за доллар, после предыдущих потерь.

Западные СМИ назвали 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.