Цена газа в Европе рухнула

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 15 февраля опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. метров впервые с 31 декабря 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика наблюдается на фоне итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $798,9 за 1 тыс. куб. метров, или 68,015 евро за МВт.ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч).