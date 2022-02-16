Нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти начали готовиться к торговым ограничениям на экспорт сырья на случай введения санкций стран Запада против России из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

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Трейдеров волнует больше всего тот факт, что эти ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан») и Sokol, которая добывается на Дальнем Востоке. Агентство считает маловероятным такой исход, однако некоторые опрошенные импортеры начинают пересматривать планы закупок на апрель. Еще несколько трейдеров в Европе заняли выжидательную позицию, поскольку желают оценить, как ситуация вокруг Украины скажется на нефтяном рынке.

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Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные S&P Global Platts за пятницу, 11 февраля, отмечает, что стоимость нефти Urals в Европе снизилась: разница в цене с маркой Brent стала рекордной с апреля 2020 года. Стоимость нефти в Азии пока сохраняется на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой из-за резкого роста спроса.

Опрощенные агентством трейдеры считают, что от санкций против России и отказа Азии от сортов Sokol и ESPO в выигрыше будут Саудовская Аравия и ОАЭ. По их мнению, покупатели, вероятно, попытаются нарастить поставки через долгосрочные нефтяные контракты с Эр-Риядом или спотовые с Абу-Даби.

Азия, помимо сырой нефти, закупает у России нефтепродукты, в частности, дизельное топливо, мазут. Любые торговые ограничения повлекут за собой рост цен, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют ввести жесткие экономические санкции против России в случае ее вторжения на Украину. По словам министров финансов G7, государства собираются поддерживать усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога.