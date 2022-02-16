Курс доллара упал ниже 75 рублей

В среду утром, 16 февраля, рубль усилил рост, курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10:13 мск снизился на 32 копейки, до 74,99 рубля. Евро потерял 21 копейку и составил 85,29 рубля. По состоянию на 10:46 мск «американец» вырос до 75,03 рубля. Европейская валюта опустилась до 85,28 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,61%, до 3 658,24 пункта. Индекс PTC увеличился на 2,53%, до 1 536,00 пункта.
Накануне, 15 февраля, рубль активно укреплялся. Сначала этому способствовала новость о том, что военнослужащие Южного и Западного военных округов вернутся в места постоянной дислокации после завершения маневров. Чуть позднее произошло новое ослабление доллара и евро после заявления президента России Владимира Путина по обращению Госдумы признать ДНР и ЛНР. Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро.
Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов сообщил в беседе с агентством «Прайм», что доллар в ближайшее время может укрепиться, поскольку в марте ФРС может повысить ставку на 25–50 б.п. из-за январского роста инфляции в США до 7,5%. Он ожидает, что российская валюта будет находиться в диапазоне 73–76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия «черных лебедей», связанных с геополитическим фактором.