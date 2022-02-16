Курс доллара упал ниже 75 рублей

В среду утром, 16 февраля, рубль усилил рост, курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:13 мск снизился на 32 копейки, до 74,99 рубля. Евро потерял 21 копейку и составил 85,29 рубля. По состоянию на 10:46 мск «американец» вырос до 75,03 рубля. Европейская валюта опустилась до 85,28 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,61%, до 3 658,24 пункта. Индекс PTC увеличился на 2,53%, до 1 536,00 пункта.

Накануне, 15 февраля, рубль активно укреплялся. Сначала этому способствовала новость о том, что военнослужащие Южного и Западного военных округов вернутся в места постоянной дислокации после завершения маневров. Чуть позднее произошло новое ослабление доллара и евро после заявления президента России Владимира Путина по обращению Госдумы признать ДНР и ЛНР. Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро.