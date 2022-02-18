Российский фондовый рынок открылся ростом

В начале основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. На открытии индекс Мосбиржи прибавил 1,08 процента, поднявшись до 3549,08 пункта, а индекс РТС — 1,78 процента, до 1475,77 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта также укрепляется. Доллар с начала дня опускается на 0,62 процента, до 75,82 рубля, а евро — на 0,63 процента, до 86,17 рубля.

Большинство «голубых фишек» Мосбиржи находится в плюсе. Лидером роста стал «Яндекс» (плюс 1,83 процента, до 3841,8 рубля), «Северсталь» (плюс 1,67 процента, до 1639,8 рубля) и «Сбер» (плюс 1,39 процента, до 264,2 рубля). Падают акции «Русала» (минус 0,43 процента, до 82,88 рубля) и «Полюса» (минус 0,35 процента, до 13293,5 рубля), а бумаги «Татнефти» показывают наименьший рост (плюс 0,24 процента, до 492,2 рубля).