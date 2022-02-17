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1 час назад

Стоимость золота поднялась выше $1900 за унцию

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Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с июня 2021 года, следует из данных торговой площадки.

Золото рекордно подорожало
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, стоимость металла выросла на 1,64% и достигла $1902,2 за тройскую унцию.

В ноябре стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex опустилась ниже $1800.

Ранее сообщалось, что запасы монетарного золота в международных резервах России в октябре 2021 года увеличились на 0,14% (3,11 т) и на 1 ноября составляли 74 млн унций (2301,657 т).

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