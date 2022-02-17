Золото рекордно подорожало

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с июня 2021 года, следует из данных торговой площадки.
Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, стоимость металла выросла на 1,64% и достигла $1902,2 за тройскую унцию.
В ноябре стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex опустилась ниже $1800.
Ранее сообщалось, что запасы монетарного золота в международных резервах России в октябре 2021 года увеличились на 0,14% (3,11 т) и на 1 ноября составляли 74 млн унций (2301,657 т).