Российский рынок акций закрылся падением

Российский рынок акций в четверг вновь оказался под давлением геополитики. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,71% - до 3 511,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,89%, до 1 450,02 пункта. Доллар к 20:16 мск вырос на 0,96%, - до 76,22 рубля, евро - на 0,89%, до 86,59 рубля.

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Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,25% и торгуется в районе $92,95 за баррель.

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"Ситуация на востоке Украины обострилась, зафиксирован резкий рост числа обстрелов, в то время как представители руководства США и НАТО подвергли сомнению сообщения о начале отвода части российских воинских подразделений из районов, граничащих с Украиной. Общая ситуация на мировых рынках также не давала повода к оптимизму - продавцы активизировались на фоне усиления геополитических и инфляционных рисков", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, настораживающими оказались статданные из США - число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю выросло на 248 тыс., что почти на 30 тыс. превысило прогноз аналитиков. Февральский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии также оказался ощутимо ниже ожиданий, добавил Бахтин.

Рынок акций

Продажи на российском рынке носили фронтальный характер. Исключением стали акции золотодобывающих компаний, демонстрировавшие подъем на повышении котировок желтого металла (акции "Полюса" выросли на 1,8%; "Полиметалла" - на 2%).

"Такой динамике способствовали как увеличение спроса на "защитные" бумаги из-за возросшей нервозности у участников торгов, так и рост цен на золото, которые подобрались вплотную к нашей краткосрочной цели в $1 900 за унцию", - пояснил ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Другие компании сектора были под ощутимым давлением. Причем выделялись акции "Русала", которые за день упали почти на 9%, откатившись от исторических пиков. "Учитывая текущие цены алюминия, которые остаются возле исторических максимумов, мы ожидаем, что акции смогут быстро восстановить потери, как только нервозность на рынке снизится. На данный момент сохраняем цель по бумагам компании в 86 рублей", - добавил Головинов.

В аутсайдерах также был финансовый сектор, как и в большинстве случаев до этого, когда происходило увеличение страновой премии за риск России. Наибольшее снижение показали ключевые "фишки" сектора - акции "Сбера" (-6,4%), ВТБ (-3,9%) и TCS Group (-5,5%), также рассказал эксперт.

Прогноз на 18 февраля

"Систематически ухудшающийся внешний фон в части украинской проблематики не позволяет сформировать полноценное восстановительное движение в рублевых активах, затмевая собой все прочие факторы влияния. В конце недели, с учетом роста напряженности новостного фона и приближения выходных, осторожность может остаться доминантой в настроениях участников торгов", - считает Александр Бахтин.

В "Фридом aинанс" в пятницу ждут восстановления котировок российских акций, по крайней мере, частичного. Целевые диапазоны закрытия завтрашнего торгового дня для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 535 - 3 595 пунктов, 75,15-77,25 рубля и 85,65-87,60 рубля соответственно.