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1 час назад

Стоимость биткоина упала на семь процентов

News.ru

Вечером в четверг, 17 февраля, цена биткоина снизилась на 7% за сутки. Она достигла уровня $41,1 тысячи. Данные торгов передаёт РИА Новости.

Стоимость биткоина упала на семь процентов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Падение до этого уровня было зафиксировано в 22:42 по московскому времени 17 февраля на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance.

В свою очередь, портал CoinMarketCap, который рассчитывает цену на основании данных более чем 20 бирж, сообщил о снижении цены биткоина на 7,1% за сутки — до $41,13 тысячи.

Снижение наблюдается второй день подряд. При этом в начале месяца криптовалюта дорожала на 6,7%. Самый заметный суточный прирост наблюдался 4 февраля — тогда биткоин подорожал на 11,5%. С начала 2022 года суммарно криптовалюта потеряла 11%.

По итогам 2022 года биткоин увеличился в цене в 1,6 раза, вырос с $28,9 тысячи до $46,2 тысячи. В ноябре минувшего года биткоин достиг исторического рекорда стоимости — $69 тысяч.

Ранее в ЦБ высказались против продажи криптовалюты людям без опыта инвестиций. По словам первого зампреда банка Владимира Чистюхина, криптовалюта не должна быть доступна неквалифицированным инвесторам. Он добавил, что интеграция механизма её приобретения в отечественную финансовую систему имеет серьёзные риски.

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