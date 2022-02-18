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1 час назад

Россия уронила цены на золото

Lenta.ru

Цена золота упала с восьмимесячного максимума после того, как Россия согласилась встретиться с США для переговоров по поводу ситуации на Украине. Решение России уронило цены на золото, так как ослабило геополитические опасения, ранее подогревающие спрос на драгоценный металл. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Россия уронила цены на золото
Фото: Athit Perawongmetha / ReutersAthit Perawongmetha / Reuters

Цена на золото в начале 2022 года поднялась до своего максимума с июня поскольку опасения из-за российско-украинского конфликта побуждали инвесторов вкладываться в этот актив. Стоимость металла составила 1902,48 долларов за унцию — самый высокий показатель с 11 июня. Однако на фоне ослабления напряженности вокруг ситуации на Украине цена на металл упала до 1891,98 долларов за унцию. По состоянию на 12:40 мск 18 февраля, стоимость золота составляла 1895,3 долларов за унцию.

«Мы ожидаем, что золото будет оставаться довольно волатильным активом, — отмечает эксперт Джон Фини. — Мы все еще наблюдаем значительный рост цены золота на фоне официальных новостей о вторжении [России]».

Фини добавил, что в случае стабилизации ситуации вокруг Украины, стоимость драгоценного металла может упасть на 50 долларов или более.

Золото рекордно подорожало

Геополитическая напряженность на этой неделе была высокой. США усилили предупреждения о возможном нападении России на Украину, а президент Джо Байден заявил, что страна может провести операцию вторжения «под чужим флагом». Российские чиновники ответили, что никакого вторжения на Украину нет и не планируется. Затем госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову встретиться в Европе в конце следующей недели. Лавров согласился на переговоры, и в США отметили, что встреча состоится при условии, что до ее проведения Россия не вторгнется на Украину.

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