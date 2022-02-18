Россия уронила цены на золото

Цена золота упала с восьмимесячного максимума после того, как Россия согласилась встретиться с США для переговоров по поводу ситуации на Украине. Решение России уронило цены на золото, так как ослабило геополитические опасения, ранее подогревающие спрос на драгоценный металл. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Athit Perawongmetha / Reuters

Цена на золото в начале 2022 года поднялась до своего максимума с июня поскольку опасения из-за российско-украинского конфликта побуждали инвесторов вкладываться в этот актив. Стоимость металла составила 1902,48 долларов за унцию — самый высокий показатель с 11 июня. Однако на фоне ослабления напряженности вокруг ситуации на Украине цена на металл упала до 1891,98 долларов за унцию. По состоянию на 12:40 мск 18 февраля, стоимость золота составляла 1895,3 долларов за унцию.

«Мы ожидаем, что золото будет оставаться довольно волатильным активом, — отмечает эксперт Джон Фини. — Мы все еще наблюдаем значительный рост цены золота на фоне официальных новостей о вторжении [России]».

Фини добавил, что в случае стабилизации ситуации вокруг Украины, стоимость драгоценного металла может упасть на 50 долларов или более.