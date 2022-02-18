Банки продолжают повышать ставки по ипотеке

Как отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», с начала месяца уже полсотни банков повысили ставки по ипотеке, сообщает ИА DEITA.RU. Еще 23 банка за последние две недели повысили ставки по потребительским кредитам. Этот процесс затронул как региональные, так и крупнейшие банки из топ-15. Сейчас средний размер ставок по ипотеке составил 10,67%, на потребительские займы – 14,28%. В частности, Сбербанк уже второй раз за месяц повысил ипотечную ставку до 11,3% для новостроек и готового жилья. Все это прямо связано с очередным повышением Центробанком ключевой ставки, теперь она составляет 9,5%, что на полпроцента выше инфляции. Последняя продолжает расти, несмотря на все принимаемые регулятором меры и обещания снизить ее до конца года.