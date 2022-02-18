Песков поддержал рухнувший из-за Донбасса курс рубля

Курс рубля отыграл падение в ходе торгов на Московской бирже после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об эвакуации жителей Донбасса в Россию. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные торговой площадки.

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Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей республик из-за опасности развязывания Киевом военных действий в Донбассе. Однако Песков отвечая на вопросы журналистов заявил, что ему ничего об этом неизвестно.