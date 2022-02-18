Песков поддержал рухнувший из-за Донбасса курс рубля

Курс рубля отыграл падение в ходе торгов на Московской бирже после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об эвакуации жителей Донбасса в Россию. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные торговой площадки.
Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей республик из-за опасности развязывания Киевом военных действий в Донбассе. Однако Песков отвечая на вопросы журналистов заявил, что ему ничего об этом неизвестно.
На фоне этого, по данным Lenta.ru, на 18:09 курс доллара равнялся 76,39 рублям. Рост валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил лишь 0,1% — 0,1 рубля. При этом после заявлений глав Донбасса рубль дешевел на 0,2%. Курс евро на 18:09 торговался по 86,7 рубля. Рост валюты составил 0,1% против прежнего снижения на 0,2%.