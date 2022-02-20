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1 час назад

Назван конкурент доллара в 2022 году

Lenta.ruиещё 1

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что на данный момент доллар олицетворяет стабильность сбережений. Однако для диверсификации накоплений стоит обратить внимание и на британский фунт, заявил специалист в интервью агентству «Прайм».

Определен конкурент доллара в 2022 году
Фото: ReutersReuters

Маслов заявил, что доллар привычно сохраняет наибольшую привлекательность для инвестиций на фоне повышения ставки Федрезерва, которое намечено на март. Среди защитных валют он назвал британский фунт достойным конкурентом доллара в 2022 году.

«Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки», — объяснил аналитик.

По словам эксперта, Банк Англии во второй раз подряд поднял ставку, что в последний раз происходило в 2004 году. Аналитики предполагают, что регулятор продолжит это делать из-за инфляции. Такие меры помогут фунту конкурировать с долларом.

Ранее экономист Владимир Григорьев назвал две самые перспективные валюты. К ним доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН отнес доллар и швейцарский франк.

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