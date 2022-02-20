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26 минут назад

Названа валюта надежнее доллара

Майк Габриелян

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал валюту, которая в 2022 году окажется надежнее доллара. Об этом сообщает «Прайм».

Названа валюта надежнее доллара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Маслова, «скорее не стоит полагаться» на иену, евро и швейцарский франк. В этом году центробанки Японии, ЕС и Швейцарии настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки.

На этом фоне выделяется Банк Англии. Он уже два раза поднял процентную ставку в нынешнем году. Сначала с 0,125% до 0,25%, а затем до 0,5%. Такого не случалось с 2004-го. Ожидается, что британский регулятор продолжит повышение ставки на фоне рекордной инфляции в Британии (5,5% в прошлом году).

«Таким образом, фунт вполне себе может составить конкуренцию доллару в 2022 году», - приходит к заключению эксперт.

При этом не стоит сбрасывать со счетов доллар в качестве «стабильного» актива для сбережений. Инфляция в США в январе 2022 года составила 7,5%. Это рекорд с 1982 года. Такая ситуация подталкивает американский регулятор к повышению ставок, что способствует дальнейшему укреплению

Ранее финансовые аналитики заявили, что в Россию ввезли тонны долларов и евро – всего на $4,97 млрд наличными.

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